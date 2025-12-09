Путин собрался бежать в Северную Корею?3
9.12.2025
- 1,982
Главе РФ строят там элитный особняк.
Северная Корея в срочном порядке строит сразу три роскошных особняка на территории гостевого комплекса Кумсусан в Пхеньяне. Каждый из особняков занимает около 13 000 кв. м. Анализ спутниковых снимков, проведенный NK news, показывает, что объекты готовят для приема высокопоставленных иностранных лидеров уже в ближайшие месяцы. Параллельно со стройкой особняков ведутся работы над новым кладбищем и музеем неподалеку — в память о северокорейских военнослужащих, погибших в войне против Украины.
Спутники показывают очень быстрый прогресс после старта проекта в конце октября 2025 года, когда появился крупный рабочий лагерь. Снимки Planet Labs показывают, что к середине ноября фундаменты трех новых особняков были полностью готовы и уже возведено несколько этажей зданий, а также вспомогательные сооружения. Это указывает, что власти КНДР рассматривают проект как приоритетный.
Официально Пхеньян не объявлял о готовящихся визитах зарубежных лидеров для встречи с Ким Чен Ыном. Владимир Путин считается вероятным кандидатом на проживание в новой резиденции из-за усиления связей двух стран на фоне войны в Украине, пишет NK News. Их последняя очная встреча прошла в сентябре 2025-го в Пекине на военном параде.
Среди других возможных гостей дворца Кумсусан аналитики называют китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Последний предлагал в октябре приехать в КНДР для обсуждения санкций — как раз в период начала строительных работ. Однако Ким публично не реагировал на это предложение.
Особняки сопоставимы с двумя уже существующими резиденциями, построенными в 2019 году специально для визита председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда строительство было завершено всего за четыре месяца — от закладки фундамента до полной готовности к проживанию. В прошлый раз быстрые темпы и масштаб работ указывали, что резиденции создавались также срочно — именно под визит китайского лидера. Этот комплекс зданий затем использовался для приема высокопоставленных российских чиновников в 2024–2025 годах — Сергея Шойгу, Андрея Белоусова и Дмитрия Медведева.