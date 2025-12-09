The Economist: Могут ли золотые туалеты спасти экономику Китая? 9.12.2025, 13:30

Чиновники Компартии считают, что да.

Одной из главных достопримечательностей торгового центра Deji Plaza в китайском Нанкине стали роскошные туалеты: от неона до залитых золотом интерьеров с роялем. Потоки посетителей превратили Deji в самый прибыльный торговый центр Китая в 2023 году — его продажи достигли 25 млрд юаней, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Однако подобная активность — редкость. Потребительские настроения в стране ухудшаются, а рост розничных продаж в октябре замедлился пятый месяц подряд. На этом фоне власти КНР решили стимулировать спрос через улучшение предложения.

Опубликованный 26 ноября план восстановления потребления почти полностью сосредоточен на том, что должны делать продавцы и торговые центры. В документе призывают развивать «милые» товары вроде популярных игрушек Pop Mart, создавать больше иммерсивных развлекательных торговых пространств и улучшать доступность ТЦ из жилых районов. Чиновники считают, что у китайцев есть латентный спрос, который не реализуется из-за недостатка качественных услуг и развлечений.

Экономисты сомневаются в этой логике. Эксперт Чжу Тянь отмечает, что качество предложения в Китае уже значительно выросло — о чем говорит успех местных брендов. Если бы проблема была только в скрытом спросе, потребление увеличивалось бы уже сейчас.

Слабый рынок труда, затяжной кризис недвижимости и падение стоимости жилья снижают уверенность домохозяйств. Многие китайцы — даже богатые — чувствуют себя беднее и сокращают расходы. По оценке Чжу, экономике нужен мощный стимул объемом около 4 трлн юаней, чтобы оживить спрос.

По мнению экспертов, структурные проблемы слишком глубоки, и даже самые блестящие туалеты не смогут исправить экономику страны.

