В России впервые за 15 лет падает производство еды 3 9.12.2025, 14:08

1,550

Ракеты не накормят.

Российские производители продуктов питания впервые с 2009 года сократили выпуск товаров из-за экономии россиян на еде.

Как пишет The Moscow Times, в январе-сентябре текущего года производство продуктов упало на 0,6% год к году, а напитков — на 4,1%.

Одновременно с этим за 11 месяцев 2025 года количество новых инвестиционных проектов в пищевом производстве сократилось на 46%. Инвестиционная активность в пищевом секторе фактически откатилась к уровню 2013 года, последнему перед введением продовольственного эмбарго – запрета на ввоз отдельных видов сельскохозяйственных изделий и продуктов из стран, которые применили санкции против России за аннексию Крыма. Вместе с тем кредитная нагрузка на предприятия пищевой промышленности резко выросла.

По словам управляющего партнера Agrotrend.ru Николая Лычева, производство продуктов в РФ снижается из-за общих проблем в экономике: нехватки трудовых ресурсов, ускорения инфляции, роста кредиторской задолженности, высокой ключевой ставки, а также перехода россиян к сберегательной модели поведения.

«Все чаще покупатели отказываются от продуктов для удовольствия (шашлыки, мясные и сырные деликатесы и т.д.), выбирая более простую еду», — цитирует издание Лычева.

По его словам, россияне переходят на покупки продуктов только по акциям и начинают ходить в дискаунтеры в поисках лучшей цены. При этом средний чек в продуктовых магазинах за первые девять месяцев 2025 года вырос на 9% — фактически на уровень инфляции. Лычев добавил, что это также говорит о снижении покупательской активности.

В России много семей, которые львиную часть заработка тратят именно на еду, напомнил эксперт Института экономии роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев. Согласно данным «СберИндекс», в 2024 году в каждом десятом муниципальном районе страны на еду приходилась минимум половина расходов жителей.

«Это наглядно демонстрирует масштаб бедности», – подчеркнул Николаев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com