9 декабря 2025, вторник, 14:57
В Беларуси снова исчез поселок

  • 9.12.2025, 14:06
  • 2,002
иллюстративное фото

Где на этот раз?

В Беларуси продолжают переставать существовать населенные пункты и объекты инфраструктуры. Недавно СМИ рассказывали, что перестали существовать сразу три железнодорожные станции (а еще один агрогородок стал деревней), а также что исчезли еще шесть деревень и два сельсовета.

На этот раз список потерь состоит всего из одного пункта, заметил blizko.by.

На сайте Белгеодезии обновился информационный бюллетень «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь». Теперь там появилось решение №119 от 28 ноября 2025 года.

Поселок Мигай в Морозовичском сельсовете Буда-Кошелевского района Гомельской области прекратил существование.

Информация об этом уже внесена и в перечень административно-территориальных единиц на сайте ГосКартГеоЦентра.

