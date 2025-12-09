В Беларуси снова исчез поселок
- 9.12.2025, 14:06
- 2,002
Где на этот раз?
В Беларуси продолжают переставать существовать населенные пункты и объекты инфраструктуры. Недавно СМИ рассказывали, что перестали существовать сразу три железнодорожные станции (а еще один агрогородок стал деревней), а также что исчезли еще шесть деревень и два сельсовета.
На этот раз список потерь состоит всего из одного пункта, заметил blizko.by.
На сайте Белгеодезии обновился информационный бюллетень «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь». Теперь там появилось решение №119 от 28 ноября 2025 года.
Поселок Мигай в Морозовичском сельсовете Буда-Кошелевского района Гомельской области прекратил существование.
Информация об этом уже внесена и в перечень административно-территориальных единиц на сайте ГосКартГеоЦентра.