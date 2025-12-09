Леонардо Ди Каприо: ИИ «поможет молодым режиссерам»1
- 9.12.2025, 14:21
Но только при правильном использовании.
Актер Леонардо Ди Каприо высказался о роли искусственного интеллекта в киноиндустрии, подчеркнув, что технологии могут помочь новым режиссерам — но только при правильном использовании. Он отметил, что ИИ способен «расширять творческие возможности» и позволять авторам создавать то, «чего мы еще не видели», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Однако Ди Каприо настаивает, что подлинное искусство должно оставаться человеческим. «Любое произведение, которое мы считаем искусством, должно исходить от человека», — заявил он.
Актер привел пример ИИ-музыки, создающей впечатляющие ремикса. «Слушаешь и думаешь, это Майкл Джексон в стиле The Weeknd или что-то другое — и это блестяще». Но проходит 15 минут славы, и все растворяется в потоке интернет-мусора», — сказал Ди Каприо.
По его словам, даже если технология воспроизводит качественный звук, она лишена главного — человеческой связи. «Нет опоры, нет человечности — как бы хорошо это ни звучало», — подчеркнул актер.
Дискуссии об ИИ в Голливуде продолжаются. Ранее интерес вызвал фильм «Бруталист», где редактор использовал программу Respeecher для улучшения акцентов актеров Эдриена Броуди и Фелисити Джонс. Однако сам Броуди выступил против чрезмерного применения ИИ, заявив: «Никакие инструменты не заменят эмоции».
Ди Каприо и его коллеги сходятся в одном, технологии могут помогать, но не должны вытеснять человеческое творчество.