Генерал США: Путин согласится на паузу в войне только при одном условии

Назван ключевой фактор давления на Кремль.

Российский президент Владимир Путин не будет рассматривать никакого перемирия, пока убежден, что Запад может «сдаться» или не будет иметь достаточной решимости поддерживать Украину. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью «24 Каналу».

Когда Кремль может уйти на паузу в войне

По словам Ходжеса, шанс на прекращение огня появится только тогда, когда Россия осознает, что не способна победить. А это возможно лишь при условии, что США и европейские союзники открыто объявят о готовности предоставить Украине весь необходимый арсенал - от вооружения до экономической поддержки.

Генерал подчеркнул: если Вашингтон и Лондон продемонстрируют максимальную решимость, а Европа усилит санкционное давление и передаст Украине замороженные российские активы, Кремль будет вынужден пересмотреть свои расчеты.

Давление на российскую экономику - ключевой фактор

Ходжес отдельно подчеркнул важность ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре. По его мнению, если Украина продолжит целенаправленно ослаблять энергетический сектор РФ, в следующем году России будет значительно сложнее финансировать войну.

«Только когда Путин поймет, что проигрывает, он начнет думать о перемирии», - резюмировал генерал.

