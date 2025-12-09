Работникам жлобинской фабрики предложили греться у микроволновок

Работникам жлобинской фабрики предложили греться у микроволновок2
Проверка нашла «незначительные отклонения».
Недавно работники Жлобинской швейной фабрики пожаловались на низкую температуру в цехах. С их слов, «должен быть 21 градус, но больше 10 не поднимается». Было и видеоподтверждение этому. После публичных жалоб на предприятие приехали проверка и местное госТВ, были обнаружены «незначительные» нарушения, пишет «Зеркало».
Проверяла фабрику санэпидемслужба. По данным специалистов, отклонения от нормы небольшие.
«Установлены незначительные отклонения от гигиенического норматива по температуре воздуха на рабочих местах в швейном цеху — на 1−3 градуса. При норме 20 температура воздуха составляет 17−19 градусов. На сегодняшний день определена температура 18,6−19,4 градуса», — рассказал представитель областной санэпидслужбы Егор Лазаркович.
Для ликвидации нарушений руководству фабрики выдали предписание.
По словам директора фабрики Татьяны Осиповой, сейчас для того, чтобы согреться, есть два технологических перерыва и обед. Дополнительно хотят добавить еще перерывы, чтобы сотрудники могли согреться в «комнатах приема пищи», где есть чайники и микроволновки, а после приступить к дальнейшей работе.
В швейном цеху сейчас ежедневно работают около 70 человек. Мнения нескольких опрошенных разделились — кому-то холодно, а кому-то приходится одеваться потеплее.