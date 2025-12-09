ЕС признал Россию страной повышенного финансового риска 9.12.2025, 14:39

Банки ЕС усилят надзор за российскими операциями.

Европейский союз внес Россию в список государств с высоким уровнем риска из-за недостатков в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в технической оценке Еврокомиссии, которая выявила у России «стратегические пробелы» в национальных правилах и практике противодействия финансовым преступлениям, пишет The Brussels Time (перевод — сайт Charter97.org).

Включение в такой список означает, что банки и финансовые организации в странах ЕС обязаны применять к операциям, связанным с Россией, более жесткие меры контроля. Речь идет о расширенной проверке клиентов, усиленном мониторинге транзакций и обязательной подаче отчетов о подозрительной активности.

Согласно европейскому законодательству о противодействии отмыванию денег, финансовые учреждения должны усиливать надзор за российскими операциями, включая углубленный анализ источников средств и цепочек переводов.

Решение Еврокомиссии вступит в силу автоматически, если Европарламент или Совет ЕС не выступят с возражениями в течение месяца. Срок рассмотрения может быть продлен еще на один месяц.

Европейские законодатели готовят значительное ужесточение контроля за финансовыми потоками, связанными с Россией, что может осложнить работу российских компаний и частных лиц внутри ЕС.

