Дерипаска предрек России изолированный интернет и технологическую отсталость 5 9.12.2025, 14:56

2,316

Олег Дерипаска

РФ проиграла в стратегической гонке.

Один из богатейших россиян, основатель алюминиевой компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал российские власти за то, что они «кошмарят» частный бизнес и не дают ему работать в сфере искусственного интеллекта (ИИ), который он считает технологической революцией. «Если в России не дадут работать частному бизнесу в сфере искусственного интеллекта и не перестанут его кошмарить, мы проспим и эту очередную — уже четвертую — технологическую революцию и будем радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале. По его словам, секрет успеха не выглядит фантастическим: долгосрочное планирование, господдержка, помощь национальным чемпионам.

Предупреждение он сопроводил разбором глобальной гонки ИИ, ссылаясь выступление главы Nvidia Дженсена Хуанга, крупнейшей в мире компании по производству чипов для ИИ. По словам Хуанга, соперничество США и Китая — это не дуэль ChatGPT с DeepSeek, а системная конкуренция по фундаментальным направлениям: энергетика, чипы, инфраструктура дата-центров, модели ИИ и их практическое применение.

Прогноз в отношении России выглядит особенно тревожным. Экономическая и технологическая изоляция оставляет страну на обочине глобального развития искусственного интеллекта. Так, на русскоязычной платформе LM Arena, где пользователи оценивают качество ИИ-моделей, лучший российский продукт — GigaChat от «Сбера» — занимает лишь 25-е место, уступая старым версиям ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. YandexGPT находится еще ниже — на 35-й позиции.

Согласно рейтингу Стэнфордского университета Global AI Vibrancy Tool, который измеряет развитость и эффективность ИИ-экосистем, Россия занимает 28-е место из 36 стран. Еще жестче выглядит оценка Международного валютного фонда: в индексе готовности 174 стран к внедрению ИИ Россия находится лишь на 53-й позиции с показателем 0,56 балла из 1 возможного. Для сравнения: еврозона в целом имеет 0,67, Китай — 0,64, Польша — 0,6, а лидерами стали Сингапур, Дания, США, Нидерланды и Эстония.

«Россия на годы отстает в разработке собственного ИИ. Она уже проиграла в этой гонке, и догнать лидеров ей невозможно», — заявил The Wall Street Journal Юрий Подорожный, бывший руководитель сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Метро», который после начала войны уехал из страны и сейчас работает директором по ИИ в финтех-стартапе Finom. В 2024 году все российские ИИ-компании привлекли лишь около $30 млн венчурных инвестиций, тогда как одна только OpenAI получила более $6 млрд.

