9 декабря 2025, вторник, 15:36
Какой будет погода до конца недели

  • 9.12.2025, 14:53
Какой будет погода до конца недели
Прогноз на 10-12 декабря.

10 декабря погоду в Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью преимущественно по восточной половине страны пройдут осадки (в основном дождь). Днем местами по стране небольшие дожди. В отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем +2..+8°С; по западу страны ожидается ночью +6..+7°С, днем +9..+10°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Белгидромет.

11-12 декабря погодные условия будут определять фронтальные разделы и атлантические воздушные массы, перемещающиеся с Западной Европы.

11 декабря облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +3..+10°С.

12 декабря облачно, днем с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +2..+9°С.

