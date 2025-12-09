Белoруска после полета в Узбекистан оказалась с задолженностью почти в $700 2 9.12.2025, 15:09

Из-за роуминга.

Белоруска полетела в Узбекистан и отправила несколько сообщений родным из роуминга, а после ее номер заблокировали из-за задолженности в почти 2000 рублей. Оператор пошел навстречу ради «максимального соответствия ожиданиям клиента», пишет «Минская правда».

Перед вылетом в Узбекистан белоруска включила на телефоне авиарежим, чтобы исключить случайное подключение к сети. По прилету его отключила, рассчитывая сразу же купить местную SIM-карту в аэропорту. Ей пришли стандартные SMS от местного оператора МТС о доступных условиях связи, среди которых — пакет 50 МБ за 16 рублей в сутки.

Девушка отправила несколько коротких сообщений родным: приземлилась, прошла регистрацию и ждет багаж. Как позже выяснилось, в этот момент телефон израсходовал 47 МБ интернет-трафика.

Спустя некоторое время ее номер был заблокирован за перерасход средств, а в личном кабинете она увидела задолженность — 1927 рублей. Причина — стоимость мобильного интернета в роуминге: 40 рублей 99 копеек за 1 МБ.

По возвращении в Беларусь девушка обратилась в офис МТС с просьбой разобраться в ситуации. Оператор в итоге практически полностью компенсировал списание, вернув 1734 рубля 67 копеек, ссылаясь на корпоративную политику «максимального соответствия ожиданиям клиента».

В соцсетях девушка отметила, что «никогда бы не подумала, что будет радоваться минусу такой суммы на счете».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com