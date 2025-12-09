Вернувшиеся с фронта военные убили и покалечили более 1000 человек в РФ 3 9.12.2025, 15:13

Реальные цифры могут быть куда более шокирующими.

За почти четыре года войны против Украины вернувшиеся с фронта российские военные убили и покалечили более 1000 человек. Это следует из судебных решений, которые изучила «Верстка». В частности, от рук ветеранов «СВО» погиб как минимум 551 человек: 274 из них были убиты, 163 скончались после получения тяжких телесных повреждений, 78 погибли в автомобильных авариях, а еще 36 стали жертвами других преступлениях, в том числе склонения к употреблению наркотиков. Более половины убитых — 163 человека — погибли от рук бывших заключенных.

Также в результате действий ветеранов «СВО» пострадали 465 человек. Все они получили тяжелые травмы вплоть до инвалидности, но выжили. Более половины жертв — 252 человека — также пришлось на долю бывших заключенных. Большинство дел — бытовые конфликты, в половине из которых фигурируют алкоголь и наркотики. При этом чаще всего жертвами участников войны становились их родные и знакомые. Бывших военных судили по статьям Уголовного кодекса 105 (покушение на убийство), 111 (причинение опасного для жизни тяжкого вреда здоровью), 114 (превышение пределов необходимой обороны), 264 (нарушение правил дорожного движения), 240 (убийство) и др.

Из более чем 700 опубликованных судебных постановлений, которые проанализировала «Верстка», менее чем в 10% случаев судьи не учли в качестве смягчающего обстоятельства участие обвиняемых в «СВО». В 90% случаях суды также учитывали «госнаграды», «ранения», статус «ветерана боевых действий», «участие в боевых действиях по защите Отечества», «участие в деятельности ВС РФ», «военные заслуги перед Российской Федерацией» и тому подобное. Почти в четверти случаев наказание было смягчено из-за «противоправного» или «аморального поведения потерпевших». При этом суды при вынесении решений часто игнорировали алкоголь как отягчающее обстоятельство. Так, из 486 дел, связанных с опьянением, в 326 случаях суды не учли употребление алкоголя или наркотиков.

Реальных преступлений, совершенных ветеранами «СВО», в результате которых пострадали или были убиты люди, может быть гораздо больше, отмечает «Версткав». Гарнизонные суды после начала войны практически перестали публиковать постановления по подобным делам. Кроме того, при публикации решений суды могут не указывать или вымарывать личные данные подсудимых, а также информацию об их участии в войне. В некоторых случаях удаляют уже опубликованные постановления. В то же время число вернувшихся ветеранов пока невелико. Если верить официальным заявлениям властей, с фронта на «гражданку» возвратились не более 140 тыс. военных. Президент РФ Владимир Путин в сентябре отмечал, что в Украине находятся более 700 тыс. человек.

