Польский банк PKO заблокирует карты белорусам без ВНЖ 9.12.2025, 15:25

Из-за нового пакета санкций.

Крупнейший польский банк PKO Bank Polski пообещал заблокировать карты и онлайн-услуги гражданам Беларуси, открывшим счет 24 октября 2025 года или позднее, если они не представят действующий ВНЖ.

Однако часть белорусов, ставших клиентами банка еще до этой даты, также получили предупреждение о блокировке.

«Зеркало» выяснило в PKO, грозит ли все-таки ограничение доступа белорусским клиентам, открывшим счет до 24 октября.

Журналисты обратились в банк с вопросом, будут ли заблокированы либо ограничены счета, платежные карты и доступ к электронному банкингу граждан Беларуси, открывших счет до 24 октября 2025 года, если у них нет на руках действующего ВНЖ.

— Мы не будем ограничивать возможность пользования банковскими услугами клиентам, которые открыли свои счета до 24 октября 2025 года. Клиенты, которые открыли счета 24 октября 2025 года или позже и которым не удастся до 11 декабря 2025 года предоставить «карту побыта» (ID-удостоверение о наличии ВНЖ Польши. — Прим. ред.), смогут пользоваться своими счетами через отделения PKO Bank Polski.

Счета не будут закрыты, а средства на них не пропадут. При этом такие клиенты не смогут совершать онлайн-платежи в IKO, iPKO и iPKO Biznes, а также пользоваться платежами BLIK и банковскими картами, привязанными к счету. Они также не смогут отдавать распоряжения на проведение операций через контакт-центр. Все услуги будут восстановлены после предъявления действующей «карты побыта», — объяснил представитель пресс-службы PKO Bank Polski Камиль Пеховский.

Между тем некоторые беларусы, которые открыли счета до 24 октября 2025 года и согласно этим критериям не должны попасть под ограничения, также сообщали в соцсетях, что получили предупреждение о блокировке с требованием принести ВНЖ.

На вопрос, почему так вышло, в банке ответили, что «сообщения были направлены всем клиентам, чьи документы не соответствуют требованиям регламентов Совета ЕС».

Там добавили, что проводят «дополнительные действия, чтобы связаться с клиентами, которых может коснуться ограничение доступа к их счетам».

