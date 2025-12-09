Мерц: Элементы новой стратегии Трампа неприемлемы для Европы 9.12.2025, 15:59

Фридрих Мерц

Канцлер Германии посоветовал президенту США избегать самодеятельности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что некоторые части стратегии национальной безопасности США являются «неприемлемыми» с европейской точки зрения. Об этом он сказал, выступая во время визита в землю Рейнланд-Пфальц, передает The Guardian.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на последние заявления США, в частности, относительно их новой стратегии национальной безопасности. Он сказал, что его не удивила стратегия «по сути», связав ее с мюнхенской речью вице-президента Дж. Д. Вэнса в начале этого года. По его словам, Вэнс высказывал аналогичные тезисы, выступая за подход «Америка превыше всего».

Мерц заявил, что элементы новой стратегии национальной безопасности США неприемлимы для ЕС, и посоветовал президенту Дональду Трампу избегать самодеятельности.

«Что-то из этого можно понять, что-то можно принять, а что-то для нас неприемлемо с европейской точки зрения. Это подтверждает мою оценку, что мы в Европе, а следовательно, и в Германии, должны стать гораздо более независимыми от США с точки зрения политики безопасности», - сказал он.

Журналисты Вloomberg также добавили, что Мерц назвал легитимным лозунг «Америка превыше всего». Однако, по его мнению, лозунг «Америка только» не отвечает интересам США.

«Вам также нужны партнеры в мире, и одним из таких партнеров может быть Европа. Если вы не можете иметь дело с Европой, то хотя бы сделайте Германию своим партнером. Именно это я пытаюсь сделать», - сказал Мерц, обращаясь к США.

Мерц выразил надежду, что администрация Трампа «признает, что мы являемся партнерами и что у нас есть общая цель, а именно - сохранение свободы, безопасности и мира на нашем континенте».

Мерц предположил, что мюнхенская речь Вэнса помогла подтолкнуть Германию к масштабному расширению ее вооруженных сил.

