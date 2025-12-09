закрыть
9 декабря 2025, вторник
Российская певица Татьяна Буланова поступила в белорусский вуз

3
  • 9.12.2025, 16:06
  • 1,176
Российская певица Татьяна Буланова поступила в белорусский вуз

На специальность «музыкальное искусство».

Российская певица Татьяна Буланова поступила в белорусский вуз Подробности пишет «КП-Санкт-Петербург».

Артистка призналась, что в сентябре 2025 года ее зачислили на заочное отделение негосударственного Института современных знаний А.М. Широкова в Минске на специальность «музыкальное искусство».

Среди преподавателей вуза по данному направлению - народный артист Беларуси, профессор кафедры Николай Скориков, музыканты Сергей Труханович, Алексей Зайцев и другие.

- Это для души, но и для будущего звания «Народный артист» тоже хорошо. И в принципе, мне там очень интересны дисциплины. Мне правда это очень нравится. Я даже просто сижу в интернете и много читаю на эту тему статей, - рассказала исполнительница.

