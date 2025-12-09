Российская певица Татьяна Буланова поступила в белорусский вуз 3 9.12.2025, 16:06

1,176

На специальность «музыкальное искусство».

Российская певица Татьяна Буланова поступила в белорусский вуз Подробности пишет «КП-Санкт-Петербург».

Артистка призналась, что в сентябре 2025 года ее зачислили на заочное отделение негосударственного Института современных знаний А.М. Широкова в Минске на специальность «музыкальное искусство».

Среди преподавателей вуза по данному направлению - народный артист Беларуси, профессор кафедры Николай Скориков, музыканты Сергей Труханович, Алексей Зайцев и другие.

- Это для души, но и для будущего звания «Народный артист» тоже хорошо. И в принципе, мне там очень интересны дисциплины. Мне правда это очень нравится. Я даже просто сижу в интернете и много читаю на эту тему статей, - рассказала исполнительница.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com