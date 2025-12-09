Американская компания создала 3D-карту важнейшей китайской военно-морской базы 9.12.2025, 16:09

Карту создали всего за один проход спутника.

Американская спутниковая компания Vantor, ранее известная как Maxar Technologies, показала возможности своего нового ИИ-инструмента для создания трехмерных изображений, опубликовав детализированные фотографии военно-морской базы Юлин на острове Хайнань, одной из стратегически важнейших баз Китая, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

По данным компании, изображение имеет разрешение 50 см и пространственную точность менее 4 метров. При этом трехмерная карта была создана всего за один проход спутника и обработана менее чем за 10 часов — скорость и точность, недоступные традиционным спутниковым системам.

Vantor использует ИИ для ускоренной обработки данных, что позволяет создавать цифровые двойники объектов. Это может быть полезно не только в военной стратегии, но и в урбанистике или при ликвидации последствий природных катастроф. На базе Юлин спутниковое изображение показывает строительство сухого дока, новых причалов и пирсов.

Компания подчеркнула, что ее платформа Tensorglobe обеспечивает актуальные 3D-данные в режиме реального времени, позволяя командным системам и автономным платформам использовать их как надежную основу для оперативных решений. Каждый пиксель изображения покрывает 50 на 50 см, что позволяет различать даже отдельные патрульные катера.

После ребрендинга в октябре Vantor позиционирует себя как компания полного цикла в области пространственной разведки, предоставляя постоянный доступ к актуальной трехмерной информации для своих военных клиентов.

