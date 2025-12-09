закрыть
9 декабря 2025, вторник, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь на 4-м месте в мире по числу заключенных журналистов

  • 9.12.2025, 16:20
Беларусь на 4-м месте в мире по числу заключенных журналистов

Об этом сообщают «Репортеры без границ».

Беларусь на 4-м месте в мире по количеству заключенных журналистов, свидетельствует итоговый доклад правозащитной организации «Репортеры без границ» за 2025 год.

По данным организации, в Беларуси лишены свободы 33 представителя СМИ (Белорусская ассоциация журналистов говорит о 28).

На 1 декабря в 47 странах мира 503 журналиста находились в неволе. В тройке лидеров «стран — тюрем для журналистов» Китай (121), Россия (48) и Мьянма (47).

«Репортеры без границ» отмечают, что ситуация в России, Грузии, Азербайджане, Беларуси является «наглядной иллюстрацией серьезной опасности для свободы прессы в странах бывшего СССР».

Отмечается, что в 2025 году по всему миру погибло 67 журналистов. Из них по меньшей мере 53 стали жертвами войны или организованной преступности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович