Беларусь на 4-м месте в мире по числу заключенных журналистов
- 9.12.2025, 16:20
Об этом сообщают «Репортеры без границ».
Беларусь на 4-м месте в мире по количеству заключенных журналистов, свидетельствует итоговый доклад правозащитной организации «Репортеры без границ» за 2025 год.
По данным организации, в Беларуси лишены свободы 33 представителя СМИ (Белорусская ассоциация журналистов говорит о 28).
На 1 декабря в 47 странах мира 503 журналиста находились в неволе. В тройке лидеров «стран — тюрем для журналистов» Китай (121), Россия (48) и Мьянма (47).
«Репортеры без границ» отмечают, что ситуация в России, Грузии, Азербайджане, Беларуси является «наглядной иллюстрацией серьезной опасности для свободы прессы в странах бывшего СССР».
Отмечается, что в 2025 году по всему миру погибло 67 журналистов. Из них по меньшей мере 53 стали жертвами войны или организованной преступности.