Муравейко угрожает «Орешником» 6 9.12.2025, 16:36

1,962

Ранее лукашенковский генерал хотел напасть на Литву.

Первый заместитель министра обороны и начальник Генерального штаба Павел Муравейко угрожает Западу наличием ракетного комплекса «Орешник» . По его словам, размещение этого вооружения на территории страны должно заставить потенциальных противников учитывать возможные последствия.

«И прежде чем совершить нападение на нашу страну, каждый задумается, каким может быть ответ. Есть в военной истории такое высказывание, как «пиррова победа». То есть победить можно. Вопрос, с чем ты останешься потом. Поэтому наличие этого потенциала является в определенной степени сдерживающим фактором от возможных агрессивных устремлений против нашей страны», — сказал он.

собирался напасть на Литву.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com