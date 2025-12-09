Муравейко угрожает «Орешником»6
- 9.12.2025, 16:36
- 1,962
Ранее лукашенковский генерал хотел напасть на Литву.
Первый заместитель министра обороны и начальник Генерального штаба Павел Муравейко угрожает Западу наличием ракетного комплекса «Орешник» . По его словам, размещение этого вооружения на территории страны должно заставить потенциальных противников учитывать возможные последствия.
«И прежде чем совершить нападение на нашу страну, каждый задумается, каким может быть ответ. Есть в военной истории такое высказывание, как «пиррова победа». То есть победить можно. Вопрос, с чем ты останешься потом. Поэтому наличие этого потенциала является в определенной степени сдерживающим фактором от возможных агрессивных устремлений против нашей страны», — сказал он.