9 декабря 2025, вторник, 17:17
Муравейко угрожает «Орешником»

6
  • 9.12.2025, 16:36
  • 1,962
Муравейко угрожает «Орешником»

Ранее лукашенковский генерал хотел напасть на Литву.

Первый заместитель министра обороны и начальник Генерального штаба Павел Муравейко угрожает Западу наличием ракетного комплекса «Орешник» . По его словам, размещение этого вооружения на территории страны должно заставить потенциальных противников учитывать возможные последствия.

«И прежде чем совершить нападение на нашу страну, каждый задумается, каким может быть ответ. Есть в военной истории такое высказывание, как «пиррова победа». То есть победить можно. Вопрос, с чем ты останешься потом. Поэтому наличие этого потенциала является в определенной степени сдерживающим фактором от возможных агрессивных устремлений против нашей страны», — сказал он.

собирался напасть на Литву.

