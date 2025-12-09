Груз российской нефти не пустили в китайский порт
- 9.12.2025, 16:40
Он 2,5 месяца плавал на танкерах.
9 декабря у побережья китайского порта Жичжао на якорь встал танкер Fortis с партией нефти «Роснефти», находящейся под санкциями США, однако разгрузка так и не началась, сообщает Bloomberg. Судно доставило около 720 тыс. баррелей нефти, отправленных 22 сентября из российского порта Усть-Луга на Балтике на танкере Ailana. Путь занял около 11 недель вместо обычных двух месяцев.
Пока остается неизвестным, будет ли Fortis разгружать российское сырье в Жичжао, учитывая, что почти все терминалы для приема импортной нефти в этом порту находятся под американскими ограничениями из-за операций с иранской нефтью.
Согласно данным сервисов отслеживания судов, танкер Ailana после выхода из Усть-Луги прошел Средиземное море, Суэцкий канал и в конце октября прибыл в индийский Мумбаи, где длительное время находился без движения. Почти через две недели нефть была перевалена на Fortis, принадлежащий вьетнамской компании, в открытом море. Впоследствии Fortis зашел в Йосу в Южной Корее и, по данным Kpler, перегрузил часть груза на другое судно, после чего направился к побережью Китая и прибыл в район Жичжао.
Как отмечает Bloomberg, поставка нефти «Роснефти» провела в пути почти на месяц дольше обычного, прежде чем достичь потенциального пункта разгрузки, что отражает неопределенность, вызванную ужесточением санкций США в отношении торговли российской нефтью.