ЕС - Трампу: Мы гордимся нашими лидерами

ЕС - Трампу: Мы гордимся нашими лидерами2
- 9.12.2025, 16:50
Заявление последовало в ответ на критику американского президента.
Европейский союз во вторник заявил, что не согласен с резкой оценкой президента США Дональда Трампа, который назвал Европу «разлагающейся» и управляемой «слабыми» лидерами, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Американский президент-республиканец раскритиковал европейских глав государств, заявив, что они «не знают, что делать» и не справляются с миграцией.
В ответ на эти высказывания официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью выступила с защитой руководства ЕС.
«Мы рады и благодарны, что у нас отличные лидеры, начиная с главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которой мы очень гордимся и которая ведет нас через многочисленные вызовы», — сказала Пинью.
Она подчеркнула, что у ЕС есть и другие сильные руководители на уровне 27 государств-членов, которые развивают европейский проект и удерживают курс в условиях торговых проблем и войны.
«Позвольте еще раз подчеркнуть то, что чувствуют миллионы граждан ЕС: мы гордимся нашими лидерами», — добавила представитель Еврокомиссии.
В последние дни Трамп и его окружение неоднократно критиковали Европу. В частности, в американском стратегическом документе сказано. Что ЕС находится в состоянии «цивилизационного упадка», а чиновники обвинили Брюссель в «цензуре» после штрафа в €120 млн соцсети X Илона Маска за нарушение правил прозрачности.