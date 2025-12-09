ЕС - Трампу: Мы гордимся нашими лидерами 2 9.12.2025, 16:50

1,444

Заявление последовало в ответ на критику американского президента.

Европейский союз во вторник заявил, что не согласен с резкой оценкой президента США Дональда Трампа, который назвал Европу «разлагающейся» и управляемой «слабыми» лидерами, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Американский президент-республиканец раскритиковал европейских глав государств, заявив, что они «не знают, что делать» и не справляются с миграцией.

В ответ на эти высказывания официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью выступила с защитой руководства ЕС.

«Мы рады и благодарны, что у нас отличные лидеры, начиная с главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которой мы очень гордимся и которая ведет нас через многочисленные вызовы», — сказала Пинью.

Она подчеркнула, что у ЕС есть и другие сильные руководители на уровне 27 государств-членов, которые развивают европейский проект и удерживают курс в условиях торговых проблем и войны.

«Позвольте еще раз подчеркнуть то, что чувствуют миллионы граждан ЕС: мы гордимся нашими лидерами», — добавила представитель Еврокомиссии.

В последние дни Трамп и его окружение неоднократно критиковали Европу. В частности, в американском стратегическом документе сказано. Что ЕС находится в состоянии «цивилизационного упадка», а чиновники обвинили Брюссель в «цензуре» после штрафа в €120 млн соцсети X Илона Маска за нарушение правил прозрачности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com