9 декабря 2025, вторник, 17:17
В Минске в декабре случилось «наводнение»

  9.12.2025, 17:06
В Минске в декабре случилось «наводнение»

Видеофакт.

В Минске 9 декабря случилось настоящее наводнение. Всё из-за прорыва водопровода на улице Червякова, в районе дома №7.

«Минскводоканал» уже отчитался о последствиях: кроме самого наводнения, давление воды упало в районе квартала, ограниченного улицами Нововиленской, Червякова, М. Богдановича, Некрасова, Орловской и Шевченко.

Там заверили, что оперативные бригады в приоритетном порядке занялись ремонтом.

Судя по видео, вода залила участки частных домов, проезжую часть и двор многоэтажного дома. В воде оказались и машины.

