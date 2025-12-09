В Минске в декабре случилось «наводнение»
- 9.12.2025, 17:06
Видеофакт.
В Минске 9 декабря случилось настоящее наводнение. Всё из-за прорыва водопровода на улице Червякова, в районе дома №7.
«Минскводоканал» уже отчитался о последствиях: кроме самого наводнения, давление воды упало в районе квартала, ограниченного улицами Нововиленской, Червякова, М. Богдановича, Некрасова, Орловской и Шевченко.
Там заверили, что оперативные бригады в приоритетном порядке занялись ремонтом.
Судя по видео, вода залила участки частных домов, проезжую часть и двор многоэтажного дома. В воде оказались и машины.