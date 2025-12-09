Что ждет нефтяную отрасль России 9.12.2025, 17:10

В ноябре экспорт нефтепродуктов из РФ упал на 21%.

Российская нефтяная промышленность сталкивается с растущими рисками из-за санкций Запада и серии успешных атак украинских дронов по экспортной инфраструктуре. Аналитики предупреждают, что при сохранении давления отрасль может получить структурный ущерб, который ограничит возможности Москвы продавать нефть на мировом рынке по конкурентным ценам, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

В ноябре экспорт нефтепродуктов из России составил около 2 млн баррелей в сутки — на 21% ниже среднего уровня за 2016–2024 годы. На снижение повлияли санкции США и Великобритании против «Лукойла» и «Роснефти», а также удары Украины по экспортным терминалам и судам.

В конце ноября украинские морские дроны поразили нефтяной терминал в Черном море, вызвав серьезные разрушения, а два связанных с Россией танкера были атакованы у побережья Турции. По словам аналитиков, Украина смещает акцент с ударов по НПЗ на объекты экспорта, что может привести к долгосрочным проблемам.

Кроме физического ущерба, растут цена страховки и стоимость фрахта. Судовладельцы неохотно работают в зонах риска. Дополнительное давление оказывает дефицит танкеров — результат расширения «теневого флота» и удлинения маршрутов обхода санкций.

Несмотря на то что основные покупатели российской нефти — Китай и Индия — продолжают закупки, Россия вынуждена предоставлять скидки, чтобы оставаться конкурентоспособной. При этом логистические расходы для нее значительно выше, чем у других поставщиков.

Эксперты отмечают, что война в Украине остается ключевым фактором, влияющим на мировые цены на нефть. На европейском рынке дизеля волатильность усиливается из-за ограниченных перерабатывающих мощностей: закрытие НПЗ в ЕС делает рынок чувствительным к внешним шокам.

