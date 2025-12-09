В Беларуси появился седьмой объект нематериального наследия ЮНЕСКО 9.12.2025, 17:34

Он требует срочной охраны.

Неглюбская текстильная традиция из Ветковского района Гомельской области официально внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего срочной охраны, сообщает МИД Беларуси.

Неглюбское ткачество известно своим богатством оттенков и сложностью орнаментов. В одном рушнике мастерицы могут использовать до двадцати пяти цветов, создавая многослойные композиции, основанные на более чем ста двадцати традиционных узорах. Многие мотивы уходят корнями в тысячелетнюю символику и несут в себе пожелания счастья, здоровья, любви и благополучия. Наиболее узнаваемыми элементами считаются «кривули», «пауки» и «яблонька» — геометрические и растительные образы, которые на протяжении веков передавались из поколения в поколение.

Особенность неглюбской традиции заключается в том, что она не превратилась в музейный экспонат. Изделия продолжают оставаться частью повседневной жизни местных жителей, а сами мастера активно обучают молодежь, сохраняя технику ручного ткачества и вышивки.

С включением неглюбской традиции количество беларусских элементов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО достигло семи. В разные годы в этот список вошли «Колядные цари», Будславский фест, «Юрьевский хоровод», культура бортничества, соломоплетение и вытынанка. Теперь к ним присоединилось и уникальное текстильное ремесло Ветковского района.

