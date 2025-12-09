Еврокомиссия хочет ускорить создание «трибунала для Путина»
- 9.12.2025, 17:42
Следующая неделя станет знаковой в этом процессе.
Европейский Союз продолжает настаивать на необходимости полной ответственности за преступления России против Украины и, в частности, на скорейшем завершении создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (т.н. «трибунала для Путина»).
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт, отвечая на вопрос «Европейской правды» в Брюсселе 9 декабря.
- Прежде всего, позиция Европейского Союза и в дальнейшем будет заключаться в том, что должна быть полная ответственность за преступления России в Украине. Это наша позиция, и она останется нашей позицией, – рассказал Макграт.
Он назвал учреждение «жизненно важным», чтобы «права тех, кто является жертвами преступления агрессии, совершенного Россией, были восстановлены, и чтобы они получили справедливость».
«Именно поэтому мы будем как можно быстрее продвигаться с нашими международными партнерами к официальному основанию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», – сообщил еврокомиссар.
Он добавил, что «следующая неделя станет очень важной вехой» в этом процессе: Евросоюз планирует присоединиться к созданию «трибунала для Путина».
«Еврокомиссия готовит предложение по подписанию расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале с целью стать одним из его членов-учредителей. Сегодня я призвал государства-члены поступить так же», – подчеркнул Майкл Макграт.