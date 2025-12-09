закрыть
Из-за дронов рейсы из московского аэропорта Шереметьево отменены

  • 9.12.2025, 17:54
В том числе минские.

В Москве из-за налета дронов введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево. Рейсы в Минск и из Минска компании «Аэрофлот» отменены. Об этом сообщает онлайн-табло воздушной гавани, пишет «Зеркало».

«В связи с вводом 9 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в компании «Аэрофлот».

Из Москвы в Минск отменен рейс на 18.35. Рейсы в 22.15 и 22.40 пока запланированы. Из Минска в Москву отменен рейс в 20.10.

