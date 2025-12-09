Членство Украины в ЕС является условием безопасности Европы
- 9.12.2025, 18:09
Об этом заявил глава МИД Литвы.
Расширение Европейского Союза является ключевым геополитическим инструментом, который позволяет обеспечить мир и стабильность на континенте.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает LRT.
Он отметил, что Украина и Молдова сегодня находятся на переднем крае процесса расширения, поэтому их прогресс должен быть четко зафиксирован в решениях ЕС.
- Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины, - отметил Будрис.
По его словам, Европейский Союз должен подавать четкие и последовательные сигналы по интеграции Украины, чтобы граждане видели реальную перспективу членства, а реформы проводились быстрее и эффективнее.
Будрис также подчеркнул, что расширение ЕС будет одним из ключевых приоритетов Литвы во время ее председательства в Совете Европейского Союза в 2027 году.