Членство Украины в ЕС является условием безопасности Европы

  • 9.12.2025, 18:09
Членство Украины в ЕС является условием безопасности Европы

Об этом заявил глава МИД Литвы.

Расширение Европейского Союза является ключевым геополитическим инструментом, который позволяет обеспечить мир и стабильность на континенте.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает LRT.

Он отметил, что Украина и Молдова сегодня находятся на переднем крае процесса расширения, поэтому их прогресс должен быть четко зафиксирован в решениях ЕС.

- Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины, - отметил Будрис.

По его словам, Европейский Союз должен подавать четкие и последовательные сигналы по интеграции Украины, чтобы граждане видели реальную перспективу членства, а реформы проводились быстрее и эффективнее.

Будрис также подчеркнул, что расширение ЕС будет одним из ключевых приоритетов Литвы во время ее председательства в Совете Европейского Союза в 2027 году.

