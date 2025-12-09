Самый популярный техноблогер в мире назвал 10 лучших смартфонов 2025-го года 9.12.2025, 18:15

1,216

Победители выбирались в различных номинациях.

Популярный техноблогер под ником MKBHD с 20-миллионным YouTube-каналом подвел итоги 2025 года. Автор выбрал наиболее удачные мобильные девайсы, выпущенные за последние 12 месяцев, разделив их на несколько категорий.

Базовый iPhone 17 победил в главной номинации – MVP. В этом году базовая модель стоит своих денег: она наконец-то получила дисплей 120 Гц, а также заметные улучшения по части процессора и камеры. Кроме того, смартфон доступен с минимальным объемом памяти 256 ГБ по цене iPhone 16.

Также iPhone 17 победил в номинации «Прорыв года». По сути, базовая модель за $799 отличается от iPhone 17 Pro за $1099 лишь отсутствием телеобъектива и высокоскоростного USB-C, но для большинства пользователей это вряд ли станет проблемой.

Примечательно, но лучшим камерофоном оказался не iPhone 17 Pro Max, а китайский флагман Oppo Find X9 Pro, получивший четыре камеры, включая телеобъектив на 200 мегапикселей. Уникальности ему добавляет модульный набор Hasselblad. Победители в других номинациях – ниже:

Лучший большой смартфон – Xiaomi 17 Pro Max.

Лучший компактный смартфон – Samsung Galaxy Z Flip7.

Лучшее соотношение цены и качества – CMF Phone 2 Pro.

Лучшая автономность – OnePlus 15.

Лучший дизайн – iPhone Air.

Лучший складной смартфон – Samsung Galaxy Z Fold7.

Провал года – iPhone 16 SE.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com