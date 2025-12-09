TIME: Конфликты продолжаются в регионах, где Трамп обещал мир
- 9.12.2025, 18:20
Необходимы реальный долговечные договоренности.
Несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о том, что он «президент мира», большинство его дипломатических инициатив этого года оказались недолговечными. Эксперты отмечают, что успехи, которыми он гордится, были достигнуты благодаря краткосрочному давлению США, а не устойчивым договоренностям, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Таиланд и Камбоджа.
После давних пограничных споров страны подписали при посредничестве Трампа Куала-Лумпурское мирное соглашение. Однако боевые действия продолжились: обмен артиллерийскими ударами, ракетные атаки, жертвы среди военных и мирных жителей. Уже в декабре стороны вновь вернулись к полномасштабным ударам, а соглашение оказалось на грани срыва.
Руанда и Конго.
Подписанное летом мирное соглашение включало предоставление американским компаниям приоритетного доступа к конголезским редкоземельным металлам. Но даже на церемонии ратификации лидеры двух стран едва обменялись взглядами, а вскоре после этого боевики М23 захватили новый город, что Киншаса назвала нарушением договора.
Израиль и Иран.
Краткая война в июне завершилась объявленным Трампом прекращением огня, однако заявления о «полном уничтожении» ядерных объектов Ирана вызывают сомнения: МАГАТЭ считает, что страна сохранила потенциал для создания оружия.
Индия и Пакистан.
Трамп приписывает себе заслугу в урегулировании, однако Индия отрицает участие США в переговорах.
Армения и Азербайджан.
Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном также вызывает критику, а его долговечность ставится под вопрос.
Эксперты отмечают, подход Трампа остается односторонним, что делает его «мирные» достижения крайне непрочными.