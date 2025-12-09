Зеленский: Украина и ЕС доработали мирный план и готовы представить его США
- 9.12.2025, 18:45
Он подчеркнул, что Украина заинтересована в настоящем мире.
Украина с европейскими партнерами доработала мирный план по завершению войны и готова в ближайшее время направить документ в США.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Он рассказал, что сегодня состоялось обсуждение с переговорной командой Украины результатов работы в Лондоне на уровне советников по вопросам нацбезопасности стран ЕС.
- Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке, - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова направить доработанные документы в США уже в ближайшее время.
- Мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой. И как правильно отмечают партнеры по переговорным командам, все зависит от того, готовы ли в России делать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны снова, - отметил украинский лидер.