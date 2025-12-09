Холанд догнал Ямаля в списке самых дорогих футболистов мира

Холанд догнал Ямаля в списке самых дорогих футболистов мира1
Стоимость нападающего «Манчестер Сити» достигла €200 млн.
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал одним из двух самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt после очередного обновления рыночной стоимости игроков в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Холанд прибавил в цене €20 млн, его стоимость достигла €200 млн. Столько же сейчас у форварда «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.
До аналогичной оценки в своей карьере добирались только француз Килиан Мбаппе в бытность игроком «Пари Сен-Жермен» и бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала».
Топ-5 самых дорогих игроков АПЛ выглядит следующим образом:
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — €200 млн;
Букайо Сака («Арсенал») — €130 млн;
Коул Палмер («Челси») — €120 млн;
Деклан Райс («Арсенал») — €120 млн;
Александер Исак («Ливерпуль») — €120 млн.
В этом сезоне Холанд забил 23 гола в 24 матчах, является лидером гонки бомбардиров АПЛ и недавно стал самым быстрым игроком в истории АПЛ, достигшим отметки в 100 голов (за 111 матчей).
В составе «Манчестер Сити» норвежец выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Англии. Его контракт с клубом рассчитан до 2034 года.