Ученые назвали шесть ключевых стратегий успешного старения
- 9.12.2025, 19:21
Самое важное — это самоопределение, адаптивность и социальные связи.
Новое международное исследование выявило шесть основных компонентов, которые сами люди считают ключевыми для «успешного старения». Отходя от представления о старости как о периоде неизбежного упадка, ученые предлагают более реалистичный и гибкий подход, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Исследование, проведенное группой Элиссы Бертон из Университета Кертин (Австралия) в 2024 году, охватило почти 2 000 участников из Великобритании, Ирландии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Всем им задали один вопрос, что для них означает успешное старение. Ответы легли в основу шести ключевых рекомендаций:
1. Активность и независимость.
Люди связывают успешное старение с возможностью сохранять самостоятельность, наслаждаться жизнью, заниматься хобби, планировать будущее и оставаться профессионально или волонтерски активными.
2. Физическая активность и хорошее самочувствие.
Регулярные упражнения, подвижность, энергия и сила — один из самых частых критериев.
3. Стойкость и принятие.
Речь идет о позитивном взгляде на жизнь, принятии возрастных изменений и умении видеть новые преимущества, а не только утраты.
4. Социальные связи.
Поддержка семьи, друзей, общение с сообществом, роль духовности — важные элементы субъективного благополучия.
5. Забота о здоровье.
Люди подчеркивают важность профилактики, правильного питания и регулярных медицинских проверок.
6. Психическое здоровье и когнитивная ясность.
Многие считают важным сохранять умственную активность и эмоциональную устойчивость.
Интересно, что большинство участников — около 80% — уверены, что уже стареют успешно. Исследователи отмечают, что в отличие от традиционных моделей, где упор делался на идеальное физическое здоровье, новое понимание успешного старения исходит из внутренннего самоопределения, адаптивности и социальной включенности.
Чтобы понять, хорошо ли человеку в старости, достаточно его об этом спросить — а чтобы стареть успешно самому, важно следовать этим шести направлениям.