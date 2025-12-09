Ученые назвали шесть ключевых стратегий успешного старения 9.12.2025, 19:21

Самое важное — это самоопределение, адаптивность и социальные связи.

Новое международное исследование выявило шесть основных компонентов, которые сами люди считают ключевыми для «успешного старения». Отходя от представления о старости как о периоде неизбежного упадка, ученые предлагают более реалистичный и гибкий подход, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Исследование, проведенное группой Элиссы Бертон из Университета Кертин (Австралия) в 2024 году, охватило почти 2 000 участников из Великобритании, Ирландии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Всем им задали один вопрос, что для них означает успешное старение. Ответы легли в основу шести ключевых рекомендаций:

1. Активность и независимость.

Люди связывают успешное старение с возможностью сохранять самостоятельность, наслаждаться жизнью, заниматься хобби, планировать будущее и оставаться профессионально или волонтерски активными.

2. Физическая активность и хорошее самочувствие.

Регулярные упражнения, подвижность, энергия и сила — один из самых частых критериев.

3. Стойкость и принятие.

Речь идет о позитивном взгляде на жизнь, принятии возрастных изменений и умении видеть новые преимущества, а не только утраты.

4. Социальные связи.

Поддержка семьи, друзей, общение с сообществом, роль духовности — важные элементы субъективного благополучия.

5. Забота о здоровье.

Люди подчеркивают важность профилактики, правильного питания и регулярных медицинских проверок.

6. Психическое здоровье и когнитивная ясность.

Многие считают важным сохранять умственную активность и эмоциональную устойчивость.

Интересно, что большинство участников — около 80% — уверены, что уже стареют успешно. Исследователи отмечают, что в отличие от традиционных моделей, где упор делался на идеальное физическое здоровье, новое понимание успешного старения исходит из внутренннего самоопределения, адаптивности и социальной включенности.

Чтобы понять, хорошо ли человеку в старости, достаточно его об этом спросить — а чтобы стареть успешно самому, важно следовать этим шести направлениям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com