Лукашенко продлил безвиз для граждан 38 стран Европы 5 9.12.2025, 19:40

1,946

До конца следующего года.

Александр Лукашенко продлил безвизовый режим въезда в Беларусь для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2026 года.

«Условия безвизового въезда остаются прежними. Граждане этих стран могут пересекать государственную границу Беларуси через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска, используя действительные документы для выезда за границу. Срок пребывания в Беларуси составляет не более 30 суток со дня въезда, а для граждан Польши, Литвы, Латвии и лиц, имеющих статус негражданина Латвии — не более 90 суток», — сообщает пресс-служба Лукашенко.

Правом безвизового въезда можно пользоваться неограниченное количество раз, при этом общее количество дней пребывания по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.

«Сохраняется также безвизовый порядок въезда через аэропорты Беларуси. Иностранные граждане, прибывшие в безвизовом порядке, могут следовать транзитом через страну, включая воздушные пункты пропуска, в третьи государства, за исключением России», — добавили в пресс-службе.

Данный порядок не распространяется на владельцев дипломатических, служебных, специальных и приравненных к ним паспортов. Владельцы биометрических дипломатических паспортов государств-членов ЕС могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через Беларусь без виз в соответствии с Соглашением между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз.

Безввиз распространяется на граждан 38 стран Европы: Литвы, Латвии (а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии), Польши, Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Великобритании и Северной Ирландии, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Германии, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии).

