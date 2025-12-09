Atlantic Council: Украина обладает уникальным опытом защиты инфраструктуры в условиях войны 9.12.2025, 19:42

Страна может стать мировым лидером в формировании новых стандартов и доктрин устойчивости.

Украина более десяти лет живет под постоянной угрозой кибератак и ракетных ударов. Страна стала примером того, как государственная инфраструктура может функционировать в условиях непрерывного давления. Ее опыт показывает, что защита критически важных систем выходит далеко за рамки кибербезопасности и требует гибридного подхода, сочетающего цифровую и физическую устойчивость, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

С 2014 года энергетика, банковский сектор и телекоммуникации Украины подвергались все более тяжелым атакам. Россия впервые в мире в 2015–2016 годах спровоцировала кибератакой масштабное отключение электроэнергии. Однако именно в эти моменты проявилось ключевое преимущество Украины — аналоговая устойчивость: инженеры вручную изолировали поврежденные участки сети и восстанавливали подачу электричества.

Эксперты подчеркивают, что полная цифровизация без резервных механизмов создает уязвимость. Настоящая устойчивость требует гибридных систем с ручными режимами, локальным управлением и возможностью продолжать работу при потере связи.

Банковский сектор Украины стал примером институциональной автономии. Национальный банк оперативно внедрял обязательные протоколы безопасности, создавал единый центр реагирования и обеспечивал стабильность финансовой системы даже во время массированных атак. Особое значение получила инициатива Power Banking — сеть отделений, оснащенных генераторами, спутниковой связью и возможностью работы офлайн.

Кибератаки и физические удары часто синхронизированы, а устойчивость определяется не только предотвращением угроз, но и способностью поддерживать работу.

Эксперты считают, что стране необходимы отраслевые центры реагирования, обязательный обмен разведданными между государством и бизнесом и единый фонд инвестиций в устойчивость с участием Украины, ЕС и международных финансовых институтов. Кроме того, требуется подготовка не менее 10 тысяч новых специалистов по безопасности.

Украина уже обладает уникальным опытом защиты инфраструктуры в реальных условиях войны — и теперь может стать мировым лидером в формировании новых стандартов и доктрин устойчивости.

