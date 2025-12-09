Зеленский ответил Трампу на требование о выборах

Зеленский ответил Трампу на требование о выборах1
- 9.12.2025, 20:07
Президент Украины «готов всегда».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он готов к проведению президентских выборов.
Об этом глава украинского государства сказал в комментарии La Repubblica.
Как пишет издание, Зеленского спросили о выборах, когда он выходил из отеля в районе Париоли, где президент обычно останавливается во время визитов в Рим.
«Я готов всегда», - подчеркнул глава украинского государства.
Также он добавил, что доверяет премьеру Италии Джорджии Мелони и рассчитывает, что она поможет Украине.