9 декабря 2025, вторник, 20:33
Зеленский ответил Трампу на требование о выборах

  9.12.2025, 20:07
Президент Украины «готов всегда».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он готов к проведению президентских выборов.

Об этом глава украинского государства сказал в комментарии La Repubblica.

Как пишет издание, Зеленского спросили о выборах, когда он выходил из отеля в районе Париоли, где президент обычно останавливается во время визитов в Рим.

«Я готов всегда», - подчеркнул глава украинского государства.

Также он добавил, что доверяет премьеру Италии Джорджии Мелони и рассчитывает, что она поможет Украине.

