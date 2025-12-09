Time назвал артиста года 1 9.12.2025, 20:45

Редакция журнала объяснила свой выбор.

Американский актер Леонардо ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time. Об этом редакция журнала сообщила в своем аккаунте в социальной сети X.

«Все, чего он когда-либо хотел, — стать актером. Леонардо ди Каприо — артист года по версии Time», — написали представители издания.

В редакции выбор объяснили тем, что 51-летний Ди Каприо даже спустя более чем 30 лет карьеры, за время которой он ставил на непредсказуемые проекты, остался популярен у зрителей — и сейчас, возможно, больше, чем когда бы то ни было.

Леонардо Ди Каприо — обладатель премий «Оскар», BAFTA, «Золотой Глобус» и Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший».

