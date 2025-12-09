Месси признали самым ценным футболистом сезона в MLS 9.12.2025, 20:55

Второй год подряд.

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан самым ценным игроком сезона в североамериканской MLS. Об этом сообщается на сайте турнира.

38-летний футболист получил награду второй год подряд, подобное случилось впервые в истории MLS.

В регулярном чемпионате Месси в 28 матчах забил 29 голов и отдал 16 голевых передач. В плей-офф в шести матчах аргентинец забил шесть мячей и сделал семь результативных передач, а «Интер Майами» впервые стал чемпионом MLS.

Месси, который является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. На тот момент клуб был аутсайдером MLS. В первые месяцы после прихода Месси «Интер Майами» выиграл Кубок лиги, где участвуют лучшие команды MLS и чемпионата Мексики. Через год клуб из Флориды выиграл регулярный чемпионат, но вылетел в 1/8 финала плей-офф.

