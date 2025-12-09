Европа ответила Трампу 2 9.12.2025, 21:06

2,832

Миллионы граждан ЕС гордятся своими лидерами.

Президент США Дональд Трамп назвал Европу «группой разлагающихся стран», которая имеет «слабых» лидеров. Пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью ему ответила, пишет Politico.

«Мы очень рады и благодарны за то, что имеем замечательных лидеров, начиная с лидера этого учреждения, президента Европейской комиссии фон дер Ляйен, которой мы очень гордимся, которая может вести нас в преодолении многочисленных вызовов, с которыми сталкивается мир», — говорит она.

Пресс-секретарь также похвалила «многих других лидеров, которые возглавляют 27 государств-членов» Евросоюза. По ее словам, многие миллионы граждан ЕС гордятся своими лидерами.

В интервью Politico Трамп заявил, что президенты и премьеры Европы «не знают, что делать». Он раскритиковал Европу за плохое управление и неспособность регулировать миграцию.

