Европа ответила Трампу

Европа ответила Трампу2
- 9.12.2025, 21:06
- 2,832
Миллионы граждан ЕС гордятся своими лидерами.
Президент США Дональд Трамп назвал Европу «группой разлагающихся стран», которая имеет «слабых» лидеров. Пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью ему ответила, пишет Politico.
«Мы очень рады и благодарны за то, что имеем замечательных лидеров, начиная с лидера этого учреждения, президента Европейской комиссии фон дер Ляйен, которой мы очень гордимся, которая может вести нас в преодолении многочисленных вызовов, с которыми сталкивается мир», — говорит она.
Пресс-секретарь также похвалила «многих других лидеров, которые возглавляют 27 государств-членов» Евросоюза. По ее словам, многие миллионы граждан ЕС гордятся своими лидерами.
В интервью Politico Трамп заявил, что президенты и премьеры Европы «не знают, что делать». Он раскритиковал Европу за плохое управление и неспособность регулировать миграцию.