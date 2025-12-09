закрыть
9 декабря 2025, вторник, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава Генштаба: Обстановка вокруг Беларуси сложнее, чем в июне 1941 года

7
  • 9.12.2025, 21:09
  • 5,620
Глава Генштаба: Обстановка вокруг Беларуси сложнее, чем в июне 1941 года
Павел Муравейко

Павел Муравейко заявил об «обострении ситуации».

Глава Генштаба, первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко заявил, что на данный момент обстановка вокруг страны даже сложнее, чем в июне 1941 года, когда все шло к началу Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БелТА.

По словам Муравейко, обострение ситуации провоцирует ряд факторов, в числе которых преобладание непонятных претензий стран друг к другу. Он отметил, что при этом продолжает действовать санкционная политика, неспособная привести ни к чему хорошему в ближайшей перспективе.

«Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника», — сказал первый замминистра обороны.

Незадолго до этого Лукашенко заявил, что обстановка на белорусско-украинской границе стабилизировалась, однако требует укрепления пограничной инфраструктуры. Белорусский лидер уточнил, что в настоящем «приходится выставлять» во второй линии за пограничными войсками подразделения вооруженных сил.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович