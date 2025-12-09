закрыть
9 декабря 2025, вторник, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США самолет совершил экстренную посадку на трассу и врезался в поток машин

1
  • 9.12.2025, 21:17
  • 2,796
В США самолет совершил экстренную посадку на трассу и врезался в поток машин

Фотофакт.

Самолет совершил экстренную посадку на трассу и врезался в поток машин в США. Об этом сообщает газета People.

Как отмечается, борт совершил аварийную посадку на загруженную трассу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry в штате Флорида. Предварительно, машина оказалась на пути воздушного судна в момент приземления. В результате инцидента женщина, управлявшая автомобилем, была госпитализирована. В то же время пилот и пассажир самолета не пострадали.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович