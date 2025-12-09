FT: Трамп поставил Украине дедлайн по принятию мирного плана 6 9.12.2025, 21:28

4,250

Президент США дал Зеленскому «несколько дней».

Президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу мирного плана. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Сам Зеленский говорил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер требовали от него «быстрого решения». Сам Трамп надеется, что заключить соглашение удастся к католическому Рождеству.

Сам Трамп разочарован тем, что Зеленский еще не ознакомился с мирным планом, говорил президент США накануне. «И я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с [мирным] предложением», — говорил Трамп.

