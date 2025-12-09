Под Минском хозяину коттеджа, чтобы выехать из собственных ворот, надо постоять на светофоре
- 9.12.2025, 21:38
- 1,720
Фото.
Под Минском хозяину коттеджа, чтобы выехать из собственных ворот, надо постоять на светофоре. Об этом пишет телеграм-канал «Минск и минчанин».
«Читатель подсказал, что на Лесном переулке (это прямо на границе Уручья и Новой Боровой) есть коттедж, выезд из ворот которого возможен только по сигналу светофора. И точно: один из фасадов светофора смотрит аккурат на ворота, так что хозяину приходится всякий раз ждать „зеленый“, чтобы продолжить движение в город. Чудно, чудно!» — написал автор блога.