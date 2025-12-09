закрыть
9 декабря 2025, вторник
Под Минском хозяину коттеджа, чтобы выехать из собственных ворот, надо постоять на светофоре

  • 9.12.2025, 21:38
  • 1,720
Под Минском хозяину коттеджа, чтобы выехать из собственных ворот, надо постоять на светофоре

Фото.

Под Минском хозяину коттеджа, чтобы выехать из собственных ворот, надо постоять на светофоре. Об этом пишет телеграм-канал «Минск и минчанин».

«Читатель подсказал, что на Лесном переулке (это прямо на границе Уручья и Новой Боровой) есть коттедж, выезд из ворот которого возможен только по сигналу светофора. И точно: один из фасадов светофора смотрит аккурат на ворота, так что хозяину приходится всякий раз ждать „зеленый“, чтобы продолжить движение в город. Чудно, чудно!» — написал автор блога.

