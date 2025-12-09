закрыть
9 декабря 2025, вторник, 22:10
Постпред РФ при ООН: Россия намерена достичь целей «СВО» в любом случае

  • 9.12.2025, 21:49
  • 1,238
Постпред РФ при ООН: Россия намерена достичь целей «СВО» в любом случае
Василий Небензя

Кремль собирается продолжать войну.

Россия намерена достичь поставленных целей в ходе «специальной военной операции». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, реализация дипломатического сценария затруднена из-за позиции ряда европейских стран, которые он охарактеризовал как «европейских ястребов». «Думаю, сегодня ни у кого уже нет сомнений в том, что Россия добьется цели «СВО» в любом случае. Вопрос лишь в том, произойдет ли это военным или дипломатическим путем. Вновь подтверждаем, что мы предпочитаем второй, однако из-за подрывных действий европейских ястребов по-прежнему не видим для этого серьезных предпосылок», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН (цитаты по сайту постпреда).

