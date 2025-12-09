Сырский: Дроны обеспечивают 60% поражений россиян на фронте 9.12.2025, 22:14

Беспилотники играют огромную роль в противостоянии российским оккупантам.

Дроны сейчас играют огромную роль в противостоянии российским оккупантам, поскольку они обеспечивают более 60% поражений российских целей на фронте. Воздушные и наземные беспилотники выполнили уже тысячи задач.

Об этом сообщает Facebook главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

Сырский по итогам совещания по вопросам применения беспилотных систем подчеркнул, что дроны помогают сдерживать российское наступление и обеспечивают более 60% всех поражений вражеских целей.

Всего за ноябрь беспилотные авиационные комплексы выполнили 304 тысячи задач, наземные комплексы — примерно две тысячи задач. Поражено или уничтожено не менее 81,5 тысячи российских целей.

«После периода определенного паритета мы снова опережаем противника в применении FPV-дронов - одного из основных средств поражения на поле боя. В то же время развитие этого направления требует еще большей слаженности, скорости решений и системности», - отметил Сырский.

Он подчеркнул, что российские оккупанты активно наращивают производство и номенклатуру БПЛА, формирует новые подразделения, пытается усовершенствовать тактику и мечтает о поставках полмиллиона дронов в месяц.

«Украинский ответ должен быть асимметричным и эффективным: усиление борьбы с вражескими дронами и уничтожение инфраструктуры подразделений беспилотных сил противника. Мы продолжаем масштабировать подразделения БпС Вооруженных Сил Украины, в частности в бригадах территориальной обороны, а также развиваем подразделения НРК в Сухопутных войсках», - подытожил главком.

