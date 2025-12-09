закрыть
Названы самые надежные электрические кроссоверы

  • 9.12.2025, 22:15
Названы самые надежные электрические кроссоверы

Топ-10.

Автомобильный портал What Car перечислил самые надежные подержанные кроссоверы. Для этого издание провело опрос среди автовладельцев. Машины оценивались по 100-балльной системе.

Так, самым надежным электрокаром на вторичном рынке стал Kia EV3. По итогам опроса выяснилось, что Kia EV3 — первая модель Kia со 100-процентным рейтингом надежности. Второе место занял выпускаемый с 2024 года Renault Scenic, надежность которого оценили в 97,5%. Замыкает «тройку» лидеров Tesla Model Y с рейтингом надежности 97,1%.

Далее следуют BMW iX3, Vauxhall Combo Life Electric, Volvo EC40, Kia Soul EV, Mercedes-Benz EQA, Hyundai Kona Electric и Kia E-Niro.

