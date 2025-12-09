Названы самые надежные электрические кроссоверы 9.12.2025, 22:15

Топ-10.

Автомобильный портал What Car перечислил самые надежные подержанные кроссоверы. Для этого издание провело опрос среди автовладельцев. Машины оценивались по 100-балльной системе.

Так, самым надежным электрокаром на вторичном рынке стал Kia EV3. По итогам опроса выяснилось, что Kia EV3 — первая модель Kia со 100-процентным рейтингом надежности. Второе место занял выпускаемый с 2024 года Renault Scenic, надежность которого оценили в 97,5%. Замыкает «тройку» лидеров Tesla Model Y с рейтингом надежности 97,1%.

Далее следуют BMW iX3, Vauxhall Combo Life Electric, Volvo EC40, Kia Soul EV, Mercedes-Benz EQA, Hyundai Kona Electric и Kia E-Niro.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com