закрыть
9 декабря 2025, вторник, 22:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны

  • 9.12.2025, 22:23
  • 1,020
Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны

Президент Украины готов провести выборы в течение ближайших трех месяцев.

Украина будет готова к выборам в течение нескольких ближайших месяцев, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность страны, заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК Украина.

«Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко — я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов», — сказал он.

В то же время, по словам Зеленского есть несколько вопросов к процессу организации потенциальных выборов. «Прежде всего, безопасность, как это провести, как это сделать под обстрелами, под ракетами. Что касается наших военных, вопрос, как они будут голосовать. И второй вопрос — законодательная основа для легитимности проведения выборов», — заявил он журналистам.

Дональд Трамп неоднократно призывал к проведению выборов в Украине, в очередной раз он это сделал 9 декабря в интервью Politico.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович