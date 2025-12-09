закрыть
9 декабря 2025, вторник, 23:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назвал ракеты, которыми Украина бьет по РФ

1
  • 9.12.2025, 22:40
  • 2,480
Зеленский назвал ракеты, которыми Украина бьет по РФ

Их производят в Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ракетной программе Украины. В частности, он раскрыл, какие ракеты применяются для нанесения ударов по РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов.

По его словам, Украина на сегодня уже применяет ракеты «Длинный Нептун», «Паляница», «Фламинго», а также «Сапсан».

«Я не буду говорить в количестве. «Нептуны» действительно хорошо работают», - подчеркнул лидер страны.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович