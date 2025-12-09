Зеленский назвал ракеты, которыми Украина бьет по РФ

Зеленский назвал ракеты, которыми Украина бьет по РФ1
- 9.12.2025, 22:40
Их производят в Украине.
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ракетной программе Украины. В частности, он раскрыл, какие ракеты применяются для нанесения ударов по РФ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов.
По его словам, Украина на сегодня уже применяет ракеты «Длинный Нептун», «Паляница», «Фламинго», а также «Сапсан».
«Я не буду говорить в количестве. «Нептуны» действительно хорошо работают», - подчеркнул лидер страны.