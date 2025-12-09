Итальянец пытался вывезти в Беларусь угнанный BMW стоимостью более $200 тысяч
- 9.12.2025, 22:49
Что было дальше.
На пункте пропуска Тересполь таможенные и пограничные службы Польши не разрешили выехать в Беларусь автомобилю BMW M5 2025 года выпуска, который был оценен в 750 тысяч злотых (около 206 400 долларов) и находился в международном розыске как угнанный в Италии.
26‑летний гражданин Италии пытался пересечь границу на этом автомобиле, но во время проверки выяснилось, что машина находится в списке угнанных.
В отношении водителя начали следственные действия, автомобиль и его владелец переданы полиции в Тересполе.