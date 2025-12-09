Россияне пытаются сбивать украинские дроны пулеметом 1943 года
- 9.12.2025, 22:52
Фотофакт.
Пулемет Горюнова СГ-43 на зенитном станке заметили на фронте в Украине. На фотографию скорострельного раритета обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».
На снимке можно заметить СГ-43 на станке конструкции Василия Дегтярева, который переведен в положение для зенитной стрельбы. Можно предположить, что оружие используют для борьбы с низколетящими дронами.
Базовый СГ-43 приняли на вооружение в 1943-м, а через два года появилась модернизированная версия пулемета. Оружие выпускали до конца 1960-х годов.