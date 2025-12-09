закрыть
9 декабря 2025, вторник, 23:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне пытаются сбивать украинские дроны пулеметом 1943 года

  • 9.12.2025, 22:52
  • 1,696
Россияне пытаются сбивать украинские дроны пулеметом 1943 года

Фотофакт.

Пулемет Горюнова СГ-43 на зенитном станке заметили на фронте в Украине. На фотографию скорострельного раритета обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить СГ-43 на станке конструкции Василия Дегтярева, который переведен в положение для зенитной стрельбы. Можно предположить, что оружие используют для борьбы с низколетящими дронами.

Базовый СГ-43 приняли на вооружение в 1943-м, а через два года появилась модернизированная версия пулемета. Оружие выпускали до конца 1960-х годов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович