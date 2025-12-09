В Ружанах пропала 11-летняя школьница 9.12.2025, 23:05

Девочка ушла из музыкальной школы, но домой не вернулась

В Ружанах пропала 11-летняя Карина Гнедько. Об этом говорится в ориентировке, которую опубликовал поисково-спасательный отряд Юго-Запад.

Девочка ушла 9 декабря из музыкальной школы, но домой не вернулась. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Волонтеры объявили сбор поисковых групп. Всех, кто готов присоединиться к розыску Карины, ждут в 23.45 в Бресте на парковке «Евроопт» (улица Радужная — улица Красногвардейская). Отсюда волонтеры поедут в Ружаны.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефонам: +375 29 77 66 339 (viber/whatsapp/telegram), 102.

