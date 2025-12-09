Зеленский допустил расформирование Офиса президента Украины

Зеленский допустил расформирование Офиса президента Украины3
- 9.12.2025, 23:15
По его словам, легче ликвидировать ОП, чем назначать нового руководителя.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность расформирования своего Офиса. Об этом глава государства рассказал во время общения с медиа, передает liga.net.
«Что касается перезагрузки Офиса, снова вопрос по руководителю Офиса – много таких вопросов. Я, знаете, честно скажу вам откровенно: на сегодня столько таких вопросов и столько всего, столько таких разных предложений, обмена мнений... Честно, война – [это] гораздо важнее. Поэтому такое ощущение, что, чем назначать человека, легче ликвидировать Офис», – сказал президент.
Накануне Зеленский подтвердил, что на должность нового главы ОП рассматриваются вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.